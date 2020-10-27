Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Парламентского форума БРИКС. Глава государства указал на важную роль законодательных органов в укреплении партнерства между странами.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Парламентского форума БРИКС. Глава государства указал на важную роль законодательных органов в укреплении партнерства между странами.Парламентский форум БРИКС объединяет членов национальных заксобраний, партийных лидеров и экспертов и играет важную роль в жизни БРИКС, отметил Владимир Путин. Приветствие президента зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вам предстоит рассмотреть многие актуальные проблемы международных отношений, обменяться опытом развития институтов парламентской демократии", – обратился российский лидер к участникам мероприятия.Пандемия коронавируса вносит коррективы в повестку парламентариев всех стран. Особое внимание нужно уделить законодательных инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики, указал Путин.Он выразил надежду на плодотворные дискуссии и укрепление межпарламентских связей внутри БРИКС. Президент пожелал участникам парламентского форума успехов.