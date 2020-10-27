Во время заседания Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина был поднят вопрос о финансировании цирков зверей, передает . Российский лидер пошутил об ..

Во время заседания Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина был поднят вопрос о финансировании цирков зверей, передает . Российский лидер пошутил об источнике происхождения коронавируса. "Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – заметил он.Таким образом он напомнил об одной из версий происхождения коронавиркуса. Якобы болезнь возникла у летучих мышей и, мутировав, перенеслась уже на людей. Владимир Путин подчеркнул, что на вопрос финансирования цирков во время эпидемии COVID-19 он обязательно обратит свое внимание.