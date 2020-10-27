Сотрудники станции скорой помощи во Владимире рассказали, что не могут отправить на госпитализацию даже “тяжелых” пациентов из-за отсутствия мест в больницах региона. На своей

Сотрудники станции скорой помощи во Владимире рассказали, что не могут отправить на госпитализацию даже “тяжелых” пациентов из-за отсутствия мест в больницах региона. На своей странице в социальных сетям об этом заявила фельдшер Владимирской станции скорой помощи Василиса Коновалова. Девушка сообщила, что медикам “смешно, и в то же время плакать хочется” при чтении ответов департамента здравоохранения