Сотрудники станции скорой помощи во Владимире рассказали, что не могут отправить на госпитализацию даже “тяжелых” пациентов из-за отсутствия мест в больницах региона. На своей
<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2020-rabotniki-skoroj-vo-vladimire-rasskazali-chto-vopreki-zavereniyam-chinovnikov-mest-dlya-koronavirusnyx-pacientov-v-bolnicax-net.html" target="_blank">Работники “скорой” во Владимире рассказали, что, вопреки заверениям чиновников, мест для коронавирусных пациентов в больницах нет</a> - Сотрудники станции скорой помощи во Владимире рассказали, что не могут отправить на госпитализацию даже “тяжелых” пациентов из-за отсутствия мест в больницах региона. На своей
[url=https://33live.ru/novosti/27-10-2020-rabotniki-skoroj-vo-vladimire-rasskazali-chto-vopreki-zavereniyam-chinovnikov-mest-dlya-koronavirusnyx-pacientov-v-bolnicax-net.html]Работники “скорой” во Владимире рассказали, что, вопреки заверениям чиновников, мест для коронавирусных пациентов в больницах нет[/url] - Сотрудники станции скорой помощи во Владимире рассказали, что не могут отправить на госпитализацию даже “тяжелых” пациентов из-за отсутствия мест в больницах региона. На своей