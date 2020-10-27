Оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Политик Виктор Корнеенко назвал ее тактику разумной.

Оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Политик Виктор Корнеенко назвал ее тактику разумной.В понедельник, 26 августа, в Белоруссии началась общенациональная забастовка. В стачках приняли участие рабочие предприятий и студенты вузов. В ряде городов прошли массовые шествия против действующего режима.Эксперт Виктор Корнеенко заявил в интервью UDF.by, что Светлана Тихановская сделала свое дело, призвав людей к бойкоту. Оппозиционер выступила в роли временного политика, лица протеста.Белорусский политолог обратил внимание, что некоторые сотрудники заводов стали открыто выражать свои взгляды. Также Корнеенко впечатлили география и масштаб демонстраций."Режим загоняет себя в угол, не учитывая реалии и живя в параллельном мире", – выразил мнение эксперт.Корнеенко рассказал, что люди, работающие на госпредприятиях, пока не готовы участвовать в стачках. Они боятся, что не смогут прокормить семью в случае увольнения.Чтобы забастовка приняла общенациональный масштаб, необходимо развивать Фонд солидарности. Эта организация помогает людям, которые лишились заработка по политической причине.Напомним, протестные акции вспыхнули в Белоруссии в начале августа после выборов президента. Многие жители республики заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы.