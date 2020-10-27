Характер цензуры иностранных IT-компаний в отношении российских СМИ является системным, заявили в Роскомнадзоре. Ведомство направило в парламент предложения по изменениям в законодательство для противодействия ущемлению отечественных ресурсов.

Характер цензуры иностранных IT-компаний в отношении российских СМИ является системным, заявили в Роскомнадзоре. Ведомство направило в парламент предложения по изменениям в законодательство для противодействия ущемлению отечественных ресурсов.Обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются, приводит "Интерфакс" заявление пресс-службы Роскомнадзора.В ведомстве сообщили, что направили в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в законодательство поправок для своевременного реагирования на цензуру в отношении российских СМИ.В Роскомнадзоре напомнили, что Google, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам 20 российских СМИ. Речь идет о "РИА Новости", "Россия 1" и других средствах массовой информации.Ведомство указало и на участившиеся случаи распространения фейков на иностранных ресурсах. Так, на YouTube выявили 278 ссылок на недостоверные материалы, 35 в Instagram, 31 в Facebook, 22 в Twitter."В настоящее время Россия, благодаря собственным высокотехнологичным компаниям, остается страной с наименьшей долей населения, получающего информацию через платформы американских интернет-гигантов", – отметили в Роскомнадзоре.