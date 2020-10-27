Из-за сложной ситуацией с коронавирусом в России введены новые меры борьбы с инфекцией. Они касаются массовых мероприятий и предприятий общепита.

Из-за сложной ситуацией с коронавирусом в России введены новые меры борьбы с инфекцией. Они касаются массовых мероприятий и предприятий общепита.О свежих изменениях стало известно 27 октября. Так, Роспотребнадзорзапретил зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.Кроме того, из-за коронавируса в России ведомство ввело всеобщий масочный режим в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Такие меры приняты из-за того, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшилась.Так, всего зафиксировано 1 531 224 случая заражения коронавирусом в России, из них новых – 17 347. За сутки умерли 219 человек, за весь период – 26 269. В мире же опасным недугом заболели всего 43 миллиона человек, умерли 1 153 857.Как писали "Дни.ру", напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве. Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей. Власти мегаполиса просят пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также выходить на улицу не рекомендуется учащимся 5-11-х классов столичных школ.Ранее вирусолог Александр Лукашев предрек третью волну . По словам специалиста, если нет ужесточения мер или не успела наработаться "иммунная прослойка", то дальнейший рост числа заболевших вполне возможен.