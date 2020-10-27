Росздравнадзор проведет проверку Станции скорой медицинской помощи во Владимире. Надзорный орган оценит работу медиков после жалоб фельдшеров в соцсетях. Об этом ведомство заявило на

Росздравнадзор проведет проверку Станции скорой медицинской помощи во Владимире. Надзорный орган оценит работу медиков после жалоб фельдшеров в соцсетях. Об этом ведомство заявило на своем официальном сайте. Поводом для проверки “скорой” стали публикации медиков в соцсетях. Фельдшеры пожаловались, что не могут отправить на госпитализацию даже “тяжелых” пациентов из-за отсутствия мест в больницах области. Напомним, медики