Росздравнадзор проведет проверку Станции скорой медицинской помощи во Владимире. Надзорный орган оценит работу медиков после жалоб фельдшеров в соцсетях. Об этом ведомство заявило на
<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2020-roszdravnadzor-proverit-rabotu-vladimirskoj-skoroj-posle-zhalob-sotrudnikov.html" target="_blank">Росздравнадзор проверит работу владимирской “скорой” после жалоб сотрудников</a> - Росздравнадзор проведет проверку Станции скорой медицинской помощи во Владимире. Надзорный орган оценит работу медиков после жалоб фельдшеров в соцсетях. Об этом ведомство заявило на
[url=https://33live.ru/novosti/27-10-2020-roszdravnadzor-proverit-rabotu-vladimirskoj-skoroj-posle-zhalob-sotrudnikov.html]Росздравнадзор проверит работу владимирской “скорой” после жалоб сотрудников[/url] - Росздравнадзор проведет проверку Станции скорой медицинской помощи во Владимире. Надзорный орган оценит работу медиков после жалоб фельдшеров в соцсетях. Об этом ведомство заявило на