В Росздравнадзоре раскрыли детали проверки на станции скорой помощи во Владимире, которую предположительно в конце этой недели проведет ведомство. Как сообщают в надзорном органе,

В Росздравнадзоре раскрыли детали проверки на станции скорой помощи во Владимире, которую предположительно в конце этой недели проведет ведомство. Как сообщают в надзорном органе, документы на согласование внеплановой проверки в прокуратуру области отправлены. В течение трех дней в Росздравнадзор должен прийти ответ. Напомним, положением дел на Владимирской станции скорой помощи ведомство заинтересовалось после нескольких постов