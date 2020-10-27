Роспотребнадзор усиливает меры предосторожности в борьбе с распространением коронавируса.

С 28 октября абсолютно все граждане России, находясь в общественных местах, обязаны носить маски. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Под общественными местами подразумевают – парковки, лифты, такси, городской транспорт и так далее.С 23:00 до 6:00 по всей стране запретят все зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита. К слову, во Владимирской области, из-за сложной эпидобстановки, бары и рестораны с 16 октября работают в усечённом режиме. С 23:00 до 8:00 обслуживание клиентов запрещено. Интересно, что на днях предприниматели обратились к руководству региона с смягчить условия работы увеселительных заведений.Добавим, что ещё с 8 октября в регионе запрещено обслуживать клиентов без масок.Отмечается, что Роспотребнадзор планирует усилить режим дезинфекции.