Прилетел из заграницы - не забудь сдать тест на коронавирус и отправить результаты на единый портал Госуслуг. Единственное условие - нужно уложиться в три дня. Казалось бы, что может быть проще? Но почему-то статистика тех, кто "не успевает в срок", растёт.

Прилетел из заграницы - не забудь сдать тест на коронавирус и отправить результаты на единый портал Госуслуг. Единственное условие - нужно уложиться в три дня. Казалось бы, что может быть проще? Но почему-то статистика тех, кто "не успевает в срок", растёт.Она специально просит не раскрывать её имени, опасаясь, что огласка может повлиять на итоги суда. Женщине грозит огромный штраф. Рассказывает - летали всей семьёй в Турцию, по возвращению, лишь на третий день сдали обязательный тест на ковид. Результаты пришли на пятый.- С телефона на Госуслуги загрузилась только анкета.Услуга оказана, но Роспотреб этого не видит. Это совершенно несправедливо. Я готова платить штрафы за то, что я скорость превысила. А здесь за что платить? За то, что я всё сделала, а у них что-то не работает?Сдать мазок на троих - около девяти тысяч. Плюс штраф - от 15 до 40. Если "влететь по полной", получается 50 тысяч - как ещё одна путёвка в Турцию.Илона Голованчикова, представитель Роспотребнадзора по Владимирской области:- К сожалению, не все требования гражданами соблюдаются, это показали и исследования проведённые Роспотребнадзором, и складывающаяся статистика.С начала осени -в области оформили более 146 протоколов. 17 - уже в суде. Заполнить анкету, сдать тест и загрузить результаты на Госуслуги. На эти нехитрые действия - три дня. С тестом - кому, как повезет.Александр Чунаев, житель Владимира:- Результат был уже на следующие сутки, формально, на четвёртый день.И мы загрузили их с компьютера на Гос услуги, с компьютера абсолютно никаких проблем не возникло. На следующий день мне пришло подтверждение, что документы приняты.Но штрафы приходят даже тем, кто выполнил всё в срок, и смог с первой попытки загрузить данные на единый портал Госуслуг.Алексей Кравченко, генеральный директор "Единый туристический центр":Они просто предоставляли свой тест, оказывалось, что какой-то сбой был на сайте Госуслуг и Роспотребнадзор этого не увидел. Предоставили тест, вопрос был снят.Решит ли вопрос героиня нашего сюжета станет понятно в ноябре. Женщина уже собрала необходимые документы. С ними она пойдет в суд.Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".