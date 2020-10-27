На днях был зафиксирован антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки – 17347. Исходя из данных статистики, власти сделали вывод: ситуация с COVID-19 напряженная во всех регионах страны.

На днях был зафиксирован антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки – 17347. Исходя из данных статистики, власти сделали вывод: ситуация с COVID-19 напряженная во всех регионах страны.Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в эфире канала "Россия 24". Она заявила об активизации эпидемического процесса во всех субъектах страны. В связи с этим с 28 октября в России вводится всеобщий масочный режим.Важно понимать, что это не рекомендация, а правило, которое необходимо соблюдать. Так, средства индивидуальной защиты необходимо надевать перед входом в общественный транспорт, магазины, лифты и другие места массового скопления людей.Также Попова сообщила, что 85% заразившихся коронавирусом нарушали правила профилактики: не носили маски, перчатки, не пользовались антисептиками и не соблюдали социальную дистанцию.Напомним, что помимо масочного режима в стране невозможно посещение ресторанов, кафе, баров и клубов после 23:00 и до 6:00. В Москве, вероятно, скоро введут систему QR-кодов в точках общественного питания. Так, рестораторы поддерживают регистрацию посетителей и считают ее альтернативой полному закрытию.За все время в России коронавирус обнаружили у 1,5 миллиона человек. Скончались от COVID-19 26,5 тысяч жителей страны, выздоровели – 1,1 миллиона.