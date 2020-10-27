Не забудьте включить телевизор!
Не забудьте включить телевизор!
- Мест нет?
Почему отказывают в госпитализации коронавирусным больным? Росздравнадзор проверит владимирскую скорую помощь после сообщений медиков.
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Три дня на тест. Не могут или не хотят? По какой причине жители региона не укладываются в срок сдачи обязательного теста на Ковид?
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Лучший в России. И стал лучшим пилотом карта России. Юный гусевчанин будет защищать честь страны на международном уровне.
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