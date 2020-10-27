Незнакомки попросили написать заявление и пересчитать все имеющиеся в доме купюры. Когда потерпевшая достала свои сбережения, злоумышленницы выхватили деньги из ее рук, после чего скрылись...

«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное при участии коллег из УВД по СВАО и ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали двух женщин по подозрению в ограблении пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение от 85-летней жительницы столицы. По словам заявительницы, к ней домой пришли две неизвестные, которые представились сотрудницами социальной службы. Женщины сообщили пенсионерке о проведении денежной реформы и предложили произвести обмен старых купюр на новые. Для этого незнакомки попросили написать заявление и пересчитать все имеющиеся в доме купюры. Когда потерпевшая достала свои сбережения, злоумышленницы выхватили деньги из ее рук, после чего скрылись. Ущерб составил 55 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на выезде из столицы полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались две приезжие женщины в возрасте 35 и 37 лет, у которых обнаружено и изъято похищенное. Злоумышленницы передвигались на автомобиле такси, водитель которого не знала о совершенном противоправном деянии.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22