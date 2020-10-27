В научно-технологическом университете «Сириус» завершилась образовательная программа по кибербезопасности, которая прошла в рамках всероссийского студенческого соревнования

В научно-технологическом университете «Сириус» завершилась образовательная программа по кибербезопасности, которая прошла в рамках всероссийского студенческого соревнования «Кибервызов: Новый уровень». Программа организована при поддержке «Ростелекома», его дочерней компании «Ростелеком-Солар» и Банка России. Финал курса прошел в формате киберучений на олимпийском стадионе «Фишт». Двухнедельный учебный курс был посвящен информационной безопасности в финансовой сфере. В нем приняли участие