Выздоровели 68 человек.

За минувшие сутки скончались ещё три пациента. Выздоровели 68 человек. Всего в области за период пандемии зарегистрировано 9212 инфицированных. Добавим, что Роспотребнадзор постановил ввести с 28 октября на территории всей России ряд мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Документ опубликован на портале правовой информации.В частности, в России обяжут со среды, 28 октября, носить медицинские маски для защиты органов дыхания в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах. Запрещается с 23.00 до 6.00 оказывать услуги общественного питания и проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.