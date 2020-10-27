Злоумышленник проник на территорию участка зимой, достоверно зная, что хозяев в доме нет.

В Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлении кражи.В мае текущего года в дежурную часть обратилась 64-летняя жительница соседнего региона, сообщившая о краже имущества с территории дачного участка, расположенного в одной из районных деревень. Заявительница пояснила, что из хозяйственных построек похищены металлические изделия и дрова на общую сумму около 11 500 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что накануне одному из местных жителей неизвестный мужчина продал большой объем металла. В дальнейшем оперативники нашли продавца, который сознался в совершении кражи.Установлено, что злоумышленник проник на территорию участка зимой, достоверно зная, что хозяев в доме нет. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант сорвал замок с хозпостройки и похитил хранившееся там имущество, так же он разобрал металлический навес, в котором хранились дрова и похитил его составляющие вместе с дровами. Металлические изделия подозреваемый впоследствии реализовал, а дрова забрал для отопления собственного дома. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.(Фото: Pixabay)