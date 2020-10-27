Немцы выражают недовольство поведением блогера Алексея Навального. Гневные письма читателей приходят в газету Süddeutsche Zeitung.

Немцы выражают недовольство поведением блогера Алексея Навального. Гневные письма читателей приходят в газету Süddeutsche Zeitung.Гражданин ФРГ Вольфганг Хайнц обвинил Алексея Навального в злоупотреблении правом гостя. Он обратил внимание на оскорбления в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера."Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", – уверен читатель Süddeutsche Zeitung.Схожего мнения придерживается Петер Фендт. Он напомнил, что бывший канцлер многое сделал для Германии и ее экономики. Герхарда Шредера читатель назвал одним из лучшим руководителей ФРГ.Вольфрам Зальцер призвал не подражать скандальному блогеру. Читатель возмущен, что руководство ФРГ "заглядывает" в рот Алексею Навальному. Блогер оправдывает неприкрытую русофобию, уверен немец.Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы "Новичок". Доказательств этому представлено не было, сотрудничать с Москвой Берлин отказывается.