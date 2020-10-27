Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал реакцию немцев на действия основателя Фонда борьбы с коррупцией (иноагент) Алексея Навального, злоупотребившего правом гостя в Германии. Слова петербургского бизнесмена передает пресс-служба компании Конкорд. В контексте провокационной деятельности Навального он вспомнил об известной басне Ивана Крылова Свинья под дубом.

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал реакцию немцев на действия основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент) Алексея Навального, злоупотребившего правом гостя в Германии. Слова петербургского бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд". В контексте провокационной деятельности Навального он вспомнил об известной басне Ивана Крылова .Ранее немецкое издание выпустило материал с письмами читателей, возмутившихся резкими высказываниями российского оппозиционера. В частности, Вольфган Хайнц заявил, что Навальный не в праве вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ. Петер Фендт осудил российского блогера за резкие слова в адрес бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Вольфрам Зальцер, в свою очередь, раскритиковал позицию тех политиков, кто "заглядывает в рот" Навальному.Комментируя высказывания читателей немецкой газеты, Евгений Пригожин вспомнил произведение Ивана Крылова, опубликованное в 1825 году. Бизнесмен дал понять, что такую реакцию со стороны немцев можно было спрогнозировать. По его словам, блогер вел себя по-хамски."Как и следовало ожидать, ни одна уважающая себя страна не будет терпеть подобных хамов. На эту тему есть хорошая басня Крылова "Свинья под дубом", и если бы Навальный был внимательнее в школе, то он бы ее помнил", – заявил предприниматель.Политологи Сергей Простаков и Руслан Осташко так же возмутились поведением Алексея Навального. Они сошлись во мнении, что блогер продолжает заниматься спекуляциями даже за рубежом.Напомним, основатель ФБК находится за границей после того, как 20 августа 2020 года ему стало плохо на борту рейса Томск-Москва. Тогда самолет совершил экстренную посадку в Омске, после чего местные врачи оказали Навальному необходимую медицинскую помощь.После случившегося семья Навального настояла, чтобы основателя ФБК транспортировали в немецкую клинику "Шарите". Тогда вместе с ним страну покинула некая Мария Певчих. Журналисты не исключают, что она замешана в отравлении оппозиционера.