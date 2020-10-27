На эти цели учреждению выделили 9,5 млн рублей из федерального и 4,7 млн рублей из регионального бюджетов.

Материально-техническую базу коррекционной школы-интерната пополнило новое современное оборудование. Приобретены интерактивный рабочий стол, дидактические пособия и обучающие игры для занятий чтением, письмом и развитием речи. Всем необходимым оснащены кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, компьютерный класс и помещение дополнительного образования. Закуплена новая мебель – современная, комфортная, эргономичная, соответствующая требованиям пожарной безопасности и доступной среды.«Обновлено оборудование в учебных мастерских и оснащены две новые: «Поварское дело» и «Декоративно-прикладное творчество». Выбор новых направлений неслучаен. Это одни из наиболее востребованных профессий на рынке труда в Гусь-Хрустальном», - подчеркнули в пресс-службе администрации Владимирской области.Всего на эти цели учреждению выделено 9,5 млн рублей из федерального и 4,7 млн рублей из регионального бюджетов.Добавим, что в школе воспитывается 313 особенных ребят, из которых 111 – с ограниченными возможностями здоровья.Справочно:На сегодняшний день Владимирской области работает 21 коррекционная школа. В 10 из них, благодаря нацпроекту «Образование», обновлена материально-техническая база.