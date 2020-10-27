Фигурант, приняв обязательства по покупке мебели для знакомой, взял деньги, но мебель так и не предоставил.

В июне прошлого года в МО МВД России «Ковровский» обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у неё денег.Полицейским женщина пояснила, что некоторое время назад передала своему знакомому, работающему в салоне по продаже мебели, 12 000 рублей для покупки дивана для неё. Однако, мебель потерпевшая так и не получила, а деньги приятель не возвращал.В ходе следствия было установлено, что фигурант, 37-летний местный житель, уволился с прежнего места работы и не собирался выполнять устную договоренность. Полученные деньги он потратил на личные нужды, а в качестве причин отсутствия дивана называл недобросовестность поставщиков и пожар на производстве, что не соответствовало действительности.В отношении мужчины следственным отделом МО МВД России «Ковровский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 160 УК РФ (присвоение с причинением значительного ущерба гражданину).В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.