Открыл объекты по нацпроектам. Губернатор Владимир Сипягин посетил Ковров. Глава региона открыл комплекс спортивных площадок и стадиона для сдачи норм ГТО, современные профессиональные

Открыл объекты по нацпроектам. Губернатор Владимир Сипягин посетил Ковров. Глава региона открыл комплекс спортивных площадок и стадиона для сдачи норм ГТО, современные профессиональные мастерские для обучения на базе «Ковровского транспортного колледжа». (г.Ковров) Кроме того, губернатору региона показали, как отремонтировали детскую поликлинику № 2. Здесь принимают маленьких пациентов с 9 участков города. Всего более 14 тысяч