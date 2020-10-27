В торжественном мероприятии принял участие глава региона Владимир Сипягин.

27 октября в Коврове открыли спортивную площадку и стадион для сдачи ГТО. Одновременно на ней могут заниматься 110 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.Здесь обустроили волейбольную и баскетбольную зоны, футбольное поле, теннисный корт. Установили тренажёры для воркаута и силовых упражнений.«Хочу поблагодарить Владимира Владимировича Сипягина, администрацию области и региональный департамент физкультуры и спорта за поддержку, благодаря которой наш город получает такие нужные подарки. Теперь в планах строительство спортивной школы гимнастики в 2021-2022 годах», – рассказала глава города Коврова Елена Фомина.В рамках церемонии открытия глава региона наградил ковровских школьников персональными стипендиями областной администрации «Надежда Земли Владимирской». Благодарностями администрации Владимирской области отмечены тренер Ковровской спортивной школы Людмила Попова, заместитель директора по учебной работе школы № 21 – руководитель краеведческого кружка, организатор и активный участника патриотического проекта «Маршалы Победы» Елена Соленкова и учитель истории и обществознания школы №17 Анна Тюкова.Документами о признании педагогических заслуг награждены декан механико-технологического факультета Ковровской государственной технологической академии Ирина Грачёва и доцент кафедры «Машиностроение» КГТА Людмила Шеманаева.