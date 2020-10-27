На эти цели потрачено 34 млн рублей.

В Ковровском транспортном колледже созданы новые учебные мастерские по 5 направлениям: «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжёлой техники», «Управление фронтальным погрузчиком» и «Экспедирование грузов». Стоимость их оснащения составила 34,1 млн рублей.«Грант на эти цели мы получили благодаря отличным результатам наших студентов. Без преувеличения, наши выпускники востребованы на ведущих предприятиях региона и страны. Ребят приглашают в РЖД, КЭМЗ, ЗиД, Аскона, ДСУ №3 и другие компании», – отметил директор Ковровского транспортного колледжа Михаил Малышев.Это уже пятый колледж региона, в котором благодаря нацпроекту появились инновационные мастерские.«Сочетание уникальных знаний, которыми обладают преподаватели, и современного оборудования привлекут в ковровский колледж новых студентов не только из центрального федерального округа, но и из дальних регионов нашей страны», – убеждён губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Отметим, что в рамках визита в Ковров 27 октября глава региона оценил результаты ремонта и открылСправочно:Ковровский транспортный колледж является одним из старейших учебных заведений региона. Его история начинается с 1874 года. Два последних учебных года по итогам регионального рейтинга профессиональных образовательных организаций он занимает первое место.