Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Москве. В мэрии сделали заявление об ужесточении ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Москве. В мэрии сделали заявление об ужесточении ограничений из-за коронавирусной инфекции.Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали регионам запретить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Также они предложили ограничить работу точек общественного питания в этот временной промежуток.В мэрии Москвы рассказали, что не планирует закрывать ночные бары и клубы. Пресс-секретарь градоначальника Сергея Собянина сообщил в беседе с РИА Новости, что системы чек-инов достаточно.Правила посещения развлекательных заведений ужесточили 19 октября. Попасть в столичный клуб или бар в ночное время можно только после регистрации телефона по СМС или QR-коду.За прошедшие сутки в столице выявили 4 312 новых случаев заражения. Общее число больных коронавирусом в Москве составляет 405 352. За весь период вылечились 296 474 человек, умерли 6 503 пациента.Материал дополняется.