Это связано с плановыми профилактическими работами.

В связи плановыми профилактическими работами на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в ноябре будут перебои с трансляциями телерадиоканалов. Об этом сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.Работы будут проводиться с 10:00 до 16:00. 12 ноября от ТВ отключат деревню Окатово Гусь-Хрустального района, 16 ноября – Гридино Ковровского района, 19 ноября – Скрипино Меленковского района, 23 ноября – посёлок Великодворский Гусь-Хрустального района, 26 ноября – Гороховец и 30 ноября - посёлок Мезиновский Гусь-Хрустального.«В зоны охвата РТРС входят населённые пункты Коврова, а также Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Ковровского, Меленковского и Селивановского районов», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.