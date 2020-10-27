Результаты работ оценил глава региона Владимир Сипягин.

27 октября глава региона посетил детскую поликлинику ЦГБ №2 в Коврове, где завершился капремонт.«Свыше 12 млн рублей было направлено на меблировку, монтаж электронной очереди регистратуры, оборудование поста охраны, создание комфортной и безбарьерной среды», сообщает пресс-служба Владимира Сипягина.На закупку 155 единиц нового медицинского оборудования выделено ещё почти 30 млн рублей, из которых 7,4 млн выделены по инициативе губернатора.«К 2021 году детская поликлиника будет оснащена по всем стандартам Минздрава. Главный эффект, которого мы добиваемся, – сделать медицинскую помощь доступнее для людей и поднять её качество на новый уровень.», – резюмировал Владимир Сипягин.Добавим, что во время визита в город оружейников губернатор принял участие в открытии