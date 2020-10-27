Это реконструктивная хирургия и микрохирургия в онкологии.

В октябре традиционно в России, как и во многих странах мира по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится месяц борьбы против рака груди. На базе первого клинического медицинского центра в Коврове работает центр реконструктивной хирургии и микрохирургии в онкологии и реконструктивной хирургии молочной железы, в котором оказывается помощь, в том числе женщинам после мастэктомии.В Первом клиническом медицинском центре в Коврове открылось новое направление. Это реконструктивная хирургия и микрохирургия в онкологии. Врачи Центра заявляют, что это очень важное событие. До этого жители нашей области могли сделать такие операции только в столичных клиниках.Дмитрий Кузнецов, заведующий хирургическим Центром Первого Клинического медицинского центра, врач-онколог:- Мы стали оказывать помощь для пациентов с опухолями головы и шеи, которые нуждаются в реконструктивной хирургии практически всегда, и естественно главным событием- это то, что мы стали заниматься реконструктивной хирургией молочной железы. Учитывая то, что рак молочной железы занимает фактически первое место в заболеваемости в нашей стране и каждая женщина нуждается после лечения по поводу рака молочной железы в реконструкции.По мнению медиков реконструктивная хирургия обязательно должна включаться в лечение больных раком молочных желез. Она должна быть доступна и пациентки должны знать , где они могут получить такую помощь. В Первом Клинический медицинском центре не только современное оборудование для проведения подобных операций, самое главное- здесь есть высоклассные специалисты.Роман Нетяга, врач-онколог, реконструктивный хирург, микрохирург Первого Клинического медицинского центра:-Мы в своем арсенале имеем все практически возможные методики реконструктивной хирургии в плане молочной железы от использования собственных тканей местных до использования различных вариантов имплантов, эспандеров. Также мы можем с использованием микрохирургической техники переместить комплексы ткани, лоскуты для воссоздания молочной железы.Кроме этого врачи Центра занимаются комплексным комбинированным лечением в онкологии. Это и хирургическое лечение и проведение химиотерапии.Рак щитовидной железы в нашем регионе- одно из самых распространённых онкозаболеваний. В Центре занимаются эндокринной хирургией и хирургией щитовидной железы.Роман Нетяга, врач-онколог, реконструктивный хирург, микрохирург Первого Клинического медицинского центра:- У нас есть также весь арсенал микрохирургических методов нейромониторинга, визуализации нервов около щитовидной железы для сохранения качества жизни пациентов и после операции.Также в Первом клиническом медицинском центре в Коврове проводятся операции по микрохирургической реконструкции послеоперационных дефектов органов головы и шеи при онкологической патологии. Первый клинический медицинский центр, г. Ковров, ул . Ватутина 90, Тел. 8(800) 551-97-91.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.