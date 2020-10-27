Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры.

Бывшего судебного пристава обвиняют в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.В ноябре 2019 года экс-пристав составил административный протокол в отношении местного жителя за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, находящегося при исполнении служебных обязанностей и, сформировав материал, направил его на рассмотрение в мировой суд.Однако подписи и объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, в административном протоколе были сфальсифицированы. О существовании протокола гражданин узнал лишь в судебном заседании. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры. Уголовное дело направлено в Собинский городской суд для рассмотрения по существу.(Фото: Pixabay)