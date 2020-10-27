Маска теперь обязательна везде. Главный санитарный врач России постановила обязательно носить средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей: общественном транспорте,

Маска теперь обязательна везде. Главный санитарный врач России постановила обязательно носить средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей: общественном транспорте, такси, парковках, лифтах. Постановление действует на всей территории страны. Роспотребнадзор также поддержал и меры по ограничению работы общепита в ночное время, которые ввели несколько регионов страны, в том числе, и Владимирская область. В изданном