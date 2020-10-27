Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшилась. Власти приняли решение об ужесточении ограничений.

Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшилась. Власти приняли решение об ужесточении ограничений.Роспотребнадзор предписал гражданам носить медицинские маски в местах массового пребывания: в транспорте, магазине, лифте, на парковке и так далее. В указанных местах будет усилен режим дезинфекции.Общее число зараженных COVID-19 на сегодня составляет 1,531 миллиона. Суточный прирост держится на уровне 16-17 тысяч. Победили коронавирус нового типа 1,146 миллиона граждан, скончались 26 тысяч человек.Специалисты предрекли обострение пандемии в России в период с февраля по март. Ситуация с распространением инфекции улучшится только к следующему лету, передает РИА Новости.Отметим, что власти страны не рассматривают возможность введения повторного карантина. Всеобщий режим самоизоляции может сильно ударить по российской экономике, уверены эксперты.Напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве. Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей.Власти города просят пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. В общественных местах необходить носить средства защиты и соблюдать дистанцию.