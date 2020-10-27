Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 4 единицы техники.

Утром 27 октября в 6:50 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о ДТП в Вязниковском районе. Возле села Симонцево, на 275 километре трассы М-7 столкнулись три грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На место незамедлительно выехали бригады экстренных служб. Имеется пострадавший. Его состояние выясняется.Сотрудники МЧС деблокировали водителя из салона одного из автомобилей. К ликвидации последствий ДТП привлекались 10 человек, 4 единицы техники. От МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.