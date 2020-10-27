В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств, имеется пострадавший.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, с. Симонцево, трасса М-7, 275 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.(Фото:33.mchs.gov.ru)