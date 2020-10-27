Также уточняется, что в ряде сфер проверки по-прежнему будут продолжаться.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие продление запрета на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета на Кремля.Напомним, мораторий на вышеописанные проверки вступил в силу по всей территории страны ещё в марте 2020-го на фоне распространения коронавирусной инфекции, а в июне премьер Мишустин продлил этот запрет, включив в него и предприятия среднего бизнеса. Также уточняется, что в ряде сфер проверки по-прежнему будут продолжаться – к примеру, речь идёт о таможенном и налоговом контроле, а также о финансово-бюджетной сфере.