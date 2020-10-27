По многим видам продукции Владимирская область - лидер в общероссийском производстве.

Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области сообщает, что с начала 2020 года сумма отгруженных промтоваров составляет более 400 млрд рублей.По сравнению с 2019 годом индекс промышленного производства равен 113,2 %, что на 5,4% выше. По этому показателю 33-ий регион опережает соседей – Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области.В разрезе структуры почти треть составило производство пищевой продукции – 32,4 %. Лекарства и материалы, которые применяются в медицинских целях составили 12,3 % отгруженных товаров. Производство металлических изделий, не считая машин и оборудования – 9,3%. Прочая неметаллическая продукция - 7,5%. На машиностроение пришлось 19,7 %.«Считаю, что это результат нашего предельно аккуратного, взвешенного подхода к коронавирусным ограничениям, а также добросовестной работы предприятий. Они трудились практически без перерывов. Предприниматели оправдали наше доверие. Они уберегли людей и увеличили объёмы производства. Молодцы! Так держать!», - отметил глава региона на личной странице «Вконтакте».Коллективам действительно пришлось работать в условиях ограничений, связанных с пандемией, но вопреки непростой экономической обстановке, промышленность региона продемонстрировала качественный рост.«По многим видам продукции Владимирская область - лидер в общероссийском производстве. Нами прорабатывается возможность создания отдельного регионального Фонда развития промышленности. Актуализируем государственную программу в части расширения мер поддержки, в том числе с привлечением федерального финансирования», – подчеркнул первый заместитель губернатора Александр Ремига.