В ближайшие дни регион посетит делегация из союзной республики.

В ближайшие пару дней 33-ий регион посетит делегация из союзной республики Беларусь во главе с послом в РФ Владимиром Семашко. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.27 октября состоится бизнес-форум представителей организаций и предприятий Владимирской области и Белоруссии.28 октября в областном Доме дружбы губернатор Владимир Сипягин и Владимир Семашко поговорят о двухстороннем сотрудничестве.Добавим, что гости Владимирской области планируют посетить «Владимирский стандарт» и Доброград.