Владимирская природоохранная прокуратура выявила нарушения на Скрипинском месторождении. Компания, которая занималась его разработкой, вместо рекультивации захоронила там отходы. Как

Владимирская природоохранная прокуратура выявила нарушения на Скрипинском месторождении. Компания, которая занималась его разработкой, вместо рекультивации захоронила там отходы. Как установили надзорные органы, на месторождении в Меленковском районе осуществляло разведку и добычу карбонатных пород ООО “Скрипинские известняки”. По лицензионным условиям общество обязано было провести рекультивацию отработанных площадей по согласованному проекту. Но при проверке месторождения прокуратура установила,