Представители ряда словенских компаний во главе с вице-президентом Русско-Словенского клуба предпринимателей Владимиром Путкиным прибыли с рабочим визитом.

Представители словенских компаний во главе с вице-президентом Русско-Словенского клуба предпринимателей Владимиром Путкиным приехали во Владимир с рабочим визитом. Основная цель визита - знакомство с =инвестиционным потенциалом Владимирской области.Делегация посетила некоторые компании нашего региона, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.На совещании, которое провёл врио заместителя Губернатора Роман Годунин, представители администрации рассказали о наиболее успешных проектах в ЖКХ и цифровизации как профильных направлений работы представителей словенской стороны. Они, в свою очередь, представили свои успешные практики управления и внедрения инновационных технологий в сфере ЖКХ и использования цифровых технологий в широком спектре отраслей.