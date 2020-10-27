Из незаконного оборота изъяты наркотики синтетического происхождения.

В середине октября текущего года в результате совместных оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владимиру задержали 32-летнюю жительницу одного из районов области. Женщина подозревается в причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков.В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у фигурантки 12 свертков. Экспертным заключением подтверждено, что внутри находилось синтетическое наркотическое средство, общей массой более 7 граммов.Установлено, что запрещенные вещества предназначались для сбыта наркозависимым лицам на территории Владимира.Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении аналогичного деяния задержан 43-летний приезжий, временно проживающий во Владимире.В ходе досмотра у задержанного изъяли телефон, в котором находились фото с указанием мест организации "тайников-закладок". Запрещенные вещества, общей массой более 14 граммов, подготовленные к сбыту, оперативники обнаружили в одном из промышленных районов областного центра.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».В отношении 32-летней фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 43-летний подозреваемый заключен под стражу.Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ.