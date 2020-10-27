Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В середине октября во Владимире задержали 32-летнюю женщину, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска у неё изъяли 12 свёртков с синтетическим веществом. Общая масса находки более 7 граммов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.Выяснилось, что «продукт» предназначался для продажи владимирским наркоманам.По подозрению в аналогичном преступлении задержан 43-летний приезжий гражданин, временно проживающий в столице региона. В телефоне мужчины нашли фотографии с указанием мест для «закладок». В тайниках, которые были оборудованы в промзоне города, полицейские нашли 14 граммов запрещённых веществ.Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела.