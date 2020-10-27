Его продали, а не передали Владимиро-Суздальского музею-заповеднику.

Здание из красного кирпича под Годовой горой известно всем владимирцам. Судьба у него непростая. Когда-то здесь был «Дом дешевых квартир имени Лосевых, 1914 год». В наше время в особняке учились будущие юристы. Когда здание освободилось, Владимирский музей-заповедник предлагал разместить там свой архив, но городские власти не согласились. Пока историческое строение стояло пустым, в нем начался пожар. А теперь его продали предпринимателям на торгах. Победило в борьбе за право обладания исторической собственностью владимирское ООО «Инвестиционно-финансовая компания». Покупка обойдется в 12,1 миллиона рублей. Напомним, что дом пытались продать еще три года назад, и с тех пор ценник упал почти в три раза. Так или иначе, теперь у дома снова есть кому о нем заботится. Новому собственнику надо будет делать ремонт с соблюдением всех охранных обязательств.