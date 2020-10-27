На фоне личных неприязненных отношений хозяин дома взял канистру с бензином, облил горючей жидкостью и поджег одного из гостей.

Ужасное преступление произошло во Владимирской области. По версии следствия, в сентябре 2020 года трое мужчин распивали спиртные напитки. В процессе распития между хозяином дома и 44-летним гостем произошел конфликт.На фоне личных неприязненных отношений хозяин дома взял канистру с бензином, облил горючей жидкостью и поджег одного из гостей. Преступное намерение не было доведено до конца, поскольку потерпевший был потушен третьим мужчиной.Тогда обвиняемый – взял в руки кухонный нож и нанес удар в живот 44-летнему потерпевшему. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия. Угрожая расправой, хозяин дома заставил второго гостя помочь ему закопать тело потерпевшего в яме на приусадебном участке и залить ее бетонным раствором.Вину в совершенном преступлении мужчина не признает. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.