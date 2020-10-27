Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2020 года.

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2020 года. Его размер составляет: на душу населения – 11178 рублей, для трудоспособного населения – 12180 рублей, для пенсионеров – 9360 рублей, для детей – 11400 рублей.По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 85 рублей.​Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.(Фото:Pixabay)