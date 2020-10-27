Застолье приятелей во Владимирской области закончилось кровавой расправой. Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина другого государства. Мужчину

Застолье приятелей во Владимирской области закончилось кровавой расправой. Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина другого государства. Мужчину заключили под стражу, он подозревается в убийстве своего знакомого. По версии следствия, происшествие случилось в сентябре этого года. 38-летний хозяин дома распивал спиртные напитки вместе с двумя своими гостями. В какой-то момент между хозяином дома