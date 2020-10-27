У стран БРИКС есть большой потенциал в борьбе с коронавирусной инфекций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе шестого Парламентского форума организации.

У стран БРИКС есть большой потенциал в борьбе с коронавирусной инфекций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе шестого Парламентского форума организации.Интересы глобальной безопасности требуют своевременного реагирования на угрозу коронавируса, отметил Володин. Вместо этого пандемия стала одной из сфер недобросоветской конкуренции, сказал спикер Госдумы.Он отметил большой потенциал БРИКС в борьбе с эпидемиологическими угрозами. Володин напомнил, что Китая Индия – одни из крупнейших поставщиков лекарственных препаратов, Южная Африка обладает самой развитой медицинской промышленностью на контитете, а Бразилия – в Латинской Америке."Российская наука многого добилась в области исследования проблем вирусологии и микробиологии. Наша страна создала и зарегистрировала две вакцины от коронавируса. На подходе – регистрация третьей", – сказал Володин.Действия стран БРИКС по производству вакцины от коронавируса спикер Госдумы назвал ярким примером партнерства и взаимопомощи.Володин призвал создать законодательные условия для активизации сотрудничества стран БРИКС в медицинской сфере, работать над повышением эффективности государства в борьбе с инфекционными заболеваниями.Один из приоритетов объединения – создание системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз, указал Володин. "Также выступаем за скорейшую реализацию южноафриканской инициативы 2018 года об учреждении Центра разработки и исследования вакцин", – добавил председатель нижней палаты.Напомним, что приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. Он призвал участников форума уделить особое внимание законодательным инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики, указал глава государства.