Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил на шестом парламентском форме БРИКС. В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил на шестом парламентском форме БРИКС. В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции.Россия в 2020 году возглавляет БРИКС. Также в организацию входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.Необходимо развивать межпарламентский диалог в рамках БРИКС и искать новые форматы взаимодействия, уверен Вячеслав Володин. Спикер предложил выработать регулярный механизм парламентского взаимодействия пяти стран.По его словам, в условиях движения мира к многополярности необходимо максимальное согласование интересов. Только равноправный парламентский диалог может обеспечить учет всех мнений, уверен Володин."Важно обеспечить справедливые и взаимовыгодные условия для участия наших стран в мировой торговле, вместе противостоять политике санкций и недобросовестной конкуренции", – указал председатель нижней палаты.Сегодня в мире ощущается запрос на защиту суверенитета государств и объединительную повестку, отметил спикер Госдумы. Парламентская дипломатия должна содействовать уменьшению конфронтации и совместному противодействию угрозам, добавил Володин.Ранее приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. Мероприятие играет важную роль в жизни БРИКС, сказал глава государства.Он призвал участников форума уделить особое внимание законодательным инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики.