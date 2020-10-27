Несмотря на обещания, жители Октябрьского проспекта города Владимира всё-таки остались без тепла и горячей воды. Но, как заверяют в теплоснабжающей компании, всего лишь на день, пока жилые дома и организации переключают на резервную схему теплоснабжения.

Несмотря на обещания, жители Октябрьского проспекта города Владимира всё-таки остались без тепла и горячей воды. Но, как заверяют в теплоснабжающей компании, всего лишь на день, пока жилые дома и организации переключают на резервную схему теплоснабжения.Для этого необходима так называемая переврезка трубы. Специалисты компании «Т Плюс» планировали закончить основные работы по переключению на резервную схему к 19:00, а после этого систему заполнить водой. Срок полного окончания работ – 22:00.Напомним, работы на Октябрьском проспекте города Владимира стартовали с опозданием из-за затянувшегося ремонта на улице Чайковского. Завершить работы на проспекте первоначально планировалось до 15 декабря. Но в городской администрации сообщили - сроки выполнения сократятся - на две недели. После окончания модернизации теплосетей, здесь положат временный асфальт, а весной, как только позволит погода, его заменят на окончательный вариант.