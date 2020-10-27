27.10.2020

2020-10-27 12:40:33

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (40(9737) от 27 октября 2020 года).

ПРОТИВОСТОЯТЬ НОВЫМ ВЫЗОВАМ

19 октября 2020 года исполнилось 28 лет со дня образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений специальных технических мероприятий. Читайте на странице 2.



В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В УВД по Юго-Восточному административному округу в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2020 года. Читайте на странице 2.



«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

Общероссийская антинаркотическая акция с одноимённым названием проводится на территории города Москвы в период с 19 по 30 октября 2020 года. Читайте на странице 2.



ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

В октябре вступили в силу следующие нормативные правовые акты, направленные на совершенствование законодательства в сфере миграции. Читайте на странице 2.



ЛЕГЕНДАРНУЮ ФАМИЛИЮ НЕ ПОДВЁЛ

Корреспондент газеты «Петровка, 38» вышел с «народным участковым-2020» в рейд по обслуживаемому им микрорайону. Читайте на странице 3.



ФИКЦИЯ НЕ УДАЛАСЬ

Сотрудники столичной полиции совместно с коллегами из Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции. Продолжение на странице 3.



ДОРОГА К СЛУЖЕБНОЙ ЗРЕЛОСТИ

Журналистский приём, условно обозначаемый как «Один день с…», в репортаже о работе начальника территориального отдела полиции не очень удобен. Во-первых, потому что день этот выходит далеко за рамки привычного всем служебного времени, во-вторых, потому что в графике руководителя присутствуют совершенно незрелищные или, вернее, малоинформативные для читателя промежутки времени наподобие участия в окружном селекторном совещании и т. д. Читайте на странице 4.



НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Многие страны, включая Россию, задействуют меры, направленные на преодоление эпидемиологической ситуации. В этой борьбе важно учитывать уже накопленный опыт. Читайте на странице 5.



«ИКАР» ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЁТ

Завершился Московский международный теннисный турнир на колясках «Икар-2020». Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с директором турнира Виктором ДЕМЕНКО и попросил рассказать, как прошли соревнования. Продолжение на странице 6.



В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

Питомцы приносят людям радость. Чуть ли не каждый человек их любит и умиляется повадкам. Читайте на странице 6.



ПРОДУКТИВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Вынужденные ограничения и активное использование онлайн-сервисов привели к росту случаев дистанционного мошенничества. Читайте на странице 7.



РАДЕЯ О БЛАГОПОЛУЧИИ

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток — семья» сотрудники полиции посещают семьи, состоящие на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, проводят беседы с родителями, которые не выполняют обязанностей по воспитанию детей и допускают жестокое обращение с несовершеннолетними. Подробности читайте на странице 7.



НАЧНИТЕ ДЕНЬ С УЛЫБКИ И ДОБРА…

Учитывая известные особенности нынешнего года, выполняет стоящие перед ним задачи отделение морально-психологического обеспечения УВД по Северному административному округу Москвы. Читайте на странице 8.



ФОНД «ПЕТРОВКА, 38» С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

Благотворительный фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38», которому в этом году исполнилось 30 лет, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжает проводить работу по оказанию помощи нуждающимся категориям столичного правоохранительного гарнизона — ветеранам, сотрудникам полиции (милиции), ставшим инвалидами вследствие военной травмы, семьям с детьми-инвалидами. Читайте на странице 8.



О ЧЁМ ДУМАЮТ ДЕТИ: БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38», Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38», Совета отцов города Москвы под руководством полковника милиции Александра ОБОЙДИХИНА, уже несколько лет в столичных школах проводится конкурс школьных сочинений на темы: «Если бы я был полицейским…» и «Мой папа (мама) полицейский». Читайте на странице 9.



ОПЕРАЦИЯ «РЕГИСТРАЦИЯ»

Мигранты, гастарбайтеры, гости столицы, сезонные работники… Как только не называют прибывших к нам представителей ближнего зарубежья! Все они устремились в Россию в поисках лучшей жизни и заработка. Продолжение на странице 11.



ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ ВЫШЕЛ РАСХИТИТЕЛЯМ БОКОМ

В Московском городском суде оглашён приговор по делу, фигуранты которого удивили общественность особым криминальным цинизмом: организованная преступная группа сумела украсть более миллиарда рублей при строительных и реставрационных работах в резиденции Президента в Ново-Огарёве. Читайте на странице 11.



АВИАЦИИ ВОИН И УГРОЗЫСКА АС

В период Великой Отечественной войны фронтовику Ивану Иванникову довелось в буквальном смысле сверху видеть гитлеровское логово — город Берлин. Ведь с врагом он, воин-орденоносец, сражался в составе нашей Авиации дальнего действия. Читайте на странице 12.



В ТОТ САМЫЙ ГОД…

Полковник внутренней службы Виктор Васильевич Левыкин являлся начальником Управления внутренних дел исполкома Мосгорсовета чуть больше года — с 22 ноября 1960 по 26 декабря 1961 года. Надо сказать, что столь непродолжительное время нахождения на этой должности — совсем не исключение. Читайте на странице 13.



ДОБРОЕ СЛОВО

Газета «Петровка, 38» продолжает серию публикаций произведений победителей и лауреатов отборочного этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово» в ГУ МВД России по г. Москве. Продолжение на странице 14.



ЖЕГЛОВ И ШАРАПОВ — ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Вот уже пятый год на лестнице у легендарного здания на Петровке, 38 стоят скульптурные фигуры знаменитых отечественных сыщиков — Глеба Жеглова и Владимира Шарапова. Памятник литературным героям создал народный художник Российской Федерации Александр РУКАВИШНИКОВ. Читайте на странице 15.



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