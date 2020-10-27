Теперь, если позволит эпидемобстановка, он будет защищать честь России в соперничестве с лучшими пилотами мира в Португалии.

В Сочи состоялся финальный этап по картингу на Кубок Российской Автомобильной Федерации серии «Ротакс Макс». В соревнованиях принял участие и юный гусевчанин картингист Илья Берёзкин. Он выиграл квалификацию и оба отборочных заезда, а также оба финала.Илья стал лучшим пилотом России в классе «Микро». Теперь, если позволит эпидемобстановка, он будет защищать честь России в соперничестве с лучшими пилотами мира в Португалии.(Фото: НОВОСТИ ГУСЕВСКОГО СПОРТА)