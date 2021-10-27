27 октября в 17:30 Департамент образования Владимирской области проводит региональное родительское...

27 октября в 17:30 Департамент образования Владимирской области проводит региональное родительское собрание в формате онлайн. Его основная тема − безопасность детей в каникулярный период и нерабочие дни.В мероприятии примут участие представители Управления Роспотребнадзора, УГИБДД УМВД России по Владимирской области и регионального модельного центра дополнительного образования детей, а также муниципальных органов управления образованием, родительскойобщественности, образовательных организаций, сообщает пресс-служба областной администрации.Онлайн-трансляция областного родительского собрания будет вестись на официальном сайте Департамента образованияhttps://департамент.образование33.рф/.