Простые методики от специалистов, которые помогут тратить на уборку намного меньше времени

Простые методики от специалистов, которые помогут тратить на уборку намного меньше времениНе каждой хозяйке хватает времени и желания на ежедневную уборку в доме. Однако именно чистота помогает создать в жилище необходимый уют и комфорт. Чтобы приводить квартиру в порядок в короткие сроки, можно воспользоваться одной из четырех систем уборки, разработанных специалистами.Реактивные хозяйкиСистема Марлы Силли "FlyLady" является достаточно распространенной и помогает многим хозяйкам поддерживать в доме порядок. Тем, кто только начал пробовать эту систему уборки, необходимо выполнять только две ежедневные рутины. Они помогут сформировать привычку к чистоте.Утром к привычным делам вроде подбора наряда и приведения в порядок кровати необходимо подключить еще и небольшую уборку на кухне. Достаточно будет вымыть посуду после завтрака и оставить в чистоте раковину. А вечером стоит заняться предметами, которые лежат не на своих местах: детских игрушек, одежды, книг, посуды.Когда первые шаги в использовании этой системе уборки сделаны, необходимо подключить еще одну хитрость: разделить дом на зоны, а те распределить по дням недели. Так в понедельник хозяйка сможет уделять 30 минут гостиной, во вторник – ванной, и так далее.Уборка на ходуСистема Лео Бабауты отлично подойдет тем, у кого совершенно нет времени на уборку. Здесь важны только две привычки. Первая – убирать, пока передвигаешься по квартире. Вторая – уделить 30 минут чистоте в субботу.Если ежедневно оставлять вещи только на своих местах и стараться сразу мыть душ, духовку и другие предметы после их использования, то в выходные на уборку уйдет не так много времени – достаточно будет вытереть пыль и помыть полы.Сверкающий домСуть этой техники, разработанной в Германии, заключается в необходимости сразу убирать с поверхностей следы неприятностей: пролившееся молоко со стола, перекипевший суп с плиты.Чтобы соблюдать чистоту во всем доме по этой методике, необходимо уделять наведению порядка в каждой комнате по пять минут утром и вечером. А на одну из комнат следует выделять полчаса.Метод Лу ВэйЭту технику придумал дизайнер Лу Вэй, который создал большое количество проектов интерьеров для небольшого жилья. Согласно его методике, из всех вещей в квартире только 20% должны находиться на видных местах, а остальные – спрятаны.Дизайнер не только предлагает заменить многочисленные полочки на закрытые шкафы, но и обзавестись контейнерами, чтобы хранить вещи по категориям.